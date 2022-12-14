Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 12:41

В Тамбовской области подорожает проезд в электричках

Рост запланирован с 1 февраля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В региональном управлении по регулированию тарифов 15 декабря рассмотрят повышение тарифов на услуги АО «Пригородная пассажирская компания», которая эксплуатирует в регионе электрички. Ежегодно проезд в этом виде транспорта повышается и 2023-й е станет исключением. Предполагается, что с 1 февраля жители региона за проезд одной десятикилометровой зоны будут платить 22 рубля 80 копеек, вместо нынешних 21 рубля 7 копеек, то есть на 1 рубль 73 копейки больше.

Повысилась и экономически обоснованная плата за проезд десятикилометровой зоны, если в этом году она равняется 101 рублю 23 копейкам, то в 2023-м составит 122 рубля 42 копейки.