В Тамбовской области подорожает проезд в электричках

В региональном управлении по регулированию тарифов 15 декабря рассмотрят повышение тарифов на услуги АО «Пригородная пассажирская компания», которая эксплуатирует в регионе электрички. Ежегодно проезд в этом виде транспорта повышается и 2023-й е станет исключением. Предполагается, что с 1 февраля жители региона за проезд одной десятикилометровой зоны будут платить 22 рубля 80 копеек, вместо нынешних 21 рубля 7 копеек, то есть на 1 рубль 73 копейки больше.

Повысилась и экономически обоснованная плата за проезд десятикилометровой зоны, если в этом году она равняется 101 рублю 23 копейкам, то в 2023-м составит 122 рубля 42 копейки.