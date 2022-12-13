В Уварово открыли мост через ручей Подгорный

В Уварово досрочно завершили работы по строительству моста через ручей Подгорный. Это важный инфраструктурный объект для Уварово, соединяющий три улицы. Им пользуются как пешеходы, так и автомобилисты. Несколько лет мост разрушался, его состояние вызывало беспокойство жителей. Однако проводить ремонтные работы не представлялось возможным, поскольку объект много лет назад был построен так называемым хозяйственным способом и нигде не числился на балансе.

- Реконструкцию моста удалось включить в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - На проведение работ выделили порядка 90 миллионов рублей. В ходе работ демонтировали старые конструкции моста, построили новые подходы, уложили двойной слой асфальтового покрытия, построили тротуар, установили ограждения и освещение.