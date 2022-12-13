В Петровском районе ликвидировали несанкционированную свалку

Прокуратура Петровского района по обращению местного жителя проверила соблюдение законодательства об охране окружающей среды.

Как выяснилось, на территории Плавицкого сельсовета за деревней Шумиловка на сельскохозяйственных землях образовалась несанкционированная свалка. Но администрация сельсовета не принимает мер по ее ликвидации.

Как сообщили в прокуратуре Петровского района, по данному факту в адрес главы Плавицкого сельсовета внесено представление. В итоге несанкционированная свалка мусора ликвидирована.