Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 7:59

В Петровском районе ликвидировали несанкционированную свалку

Мусор убрали после вмешательства прокуратуры
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Петровского района по обращению местного жителя проверила соблюдение законодательства об охране окружающей среды.

Как выяснилось, на территории Плавицкого сельсовета за деревней Шумиловка на сельскохозяйственных землях образовалась несанкционированная свалка. Но администрация сельсовета не принимает мер по ее ликвидации.

Как сообщили в прокуратуре Петровского района, по данному факту в адрес главы Плавицкого сельсовета внесено представление. В итоге несанкционированная свалка мусора ликвидирована.