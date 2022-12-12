В Тамбовском районе задержали оптового наркокурьера

Курьер решил заработать на оптовых поставках наркотиков Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовском районе на 448 км автодороги Р-22 «Москва-Каспий» сотрудники наркоконтроля и УГИБДД области остановили иномарку, за рулем которой находился 27-летний житель Новороссийска. При досмотре в машине обнаружено более 9 кг наркотического средства "N-метилэфедрон".

Как выяснилось, мужчина занялся оптовой перевозкой наркотиков между областями три месяца назад.

- На этот раз он приобрел особо крупную партию метилэфедрона удаленным способом через интернет в Псковской области и транзитом через Тамбовскую область перевозил наркотики в Ростовскую область, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В отношении жителя Новороссийска возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый помещен в следственный изолятор. Устанавливается причастность других лиц к организации сбыта оптовых партий наркотиков в других российских регионах.