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НовостиОбщество11 декабря 2022 13:22

12 декабря в Тамбове перекроют движение в центре города

У ЛДС «Кристалл» пройдет митинг-концерт
Анна ГРЕБЕНКИНА

В понедельник, 12 декабря, в центре Тамбова будет ограничено движение транспорта. Как сообщили в администрации города, у ЛДС «Кристалл» пройдет митинг-концерт. Для обеспечения безопасности дорожного движения с 07.00 и до окончания мероприятия будет запрещена остановка транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия):

– по улице Куйбышева, на участке от Советской до Мичуринской;

– по улице Пензенской, на участке от Советской до Карла Маркса;

– по улице Советской, на участке от Куйбышева до Пензенской.

На первых двух участках в это же время вводится запрет на движение автомобилей (исключение - для участников мероприятия и жителей близстоящих домов).