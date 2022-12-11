12 декабря в Тамбове перекроют движение в центре города

В понедельник, 12 декабря, в центре Тамбова будет ограничено движение транспорта. Как сообщили в администрации города, у ЛДС «Кристалл» пройдет митинг-концерт. Для обеспечения безопасности дорожного движения с 07.00 и до окончания мероприятия будет запрещена остановка транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия):

– по улице Куйбышева, на участке от Советской до Мичуринской;

– по улице Пензенской, на участке от Советской до Карла Маркса;

– по улице Советской, на участке от Куйбышева до Пензенской.

На первых двух участках в это же время вводится запрет на движение автомобилей (исключение - для участников мероприятия и жителей близстоящих домов).