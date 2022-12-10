В Мичуринске пройдут предновогодние ярмарки

Мэрия города Мичуринска приглашает сельхозпроизводителей, ремесленников, предприятия перерабатывающей промышленности и индивидуальных предпринимателей принять участие в тематических универсальных новогодних ярмарках, которая состоится 23, 24 и 25 декабря 2022 года по адресу: Мичуринск, улица Советская (в границах улиц Карла Маркса-Революционной).

На ярмарках представят оригинальные товары: новогодние украшения, елочные игрушки и авторские куклы, открытки и сувениры, товары белорусских производителей. Подарки и новогодние лакомства, без которых не обходится ни одна предновогодняя ярмарка, украсят центральную часть площади: имбирные пряники, шоколад, изысканные мясные деликатесы и множество других товаров.

- Покупателям представят широкий выбор товаров предприятий промышленности, товаров новогодней тематики и общественного питания города Мичуринска, а также Тамбова, Рассказово, Липецка и других регионов, - сообщает пресс-служба мэрии наукограда. - Начало ярмарок в 8 часов.