Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 декабря 2022 7:49

В Тамбове машина сбила 13-летнего мальчика

Подросток перебегал дорогу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Недалеко находился пешеходный переход

Недалеко находился пешеходный переход

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадал пешеход, зафиксировали 8 декабря в 14 часов 14 минут, в районе дома №26 по улице Социалистической города Тамбова. 38-летняя женщина за рулем «VOLKSWAGEN POLO» наехала на 13-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой помощи его доставили в тамбовскую областную детскую клиническую больницу.