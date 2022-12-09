В Тамбове машина сбила 13-летнего мальчика

Недалеко находился пешеходный переход Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадал пешеход, зафиксировали 8 декабря в 14 часов 14 минут, в районе дома №26 по улице Социалистической города Тамбова. 38-летняя женщина за рулем «VOLKSWAGEN POLO» наехала на 13-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой помощи его доставили в тамбовскую областную детскую клиническую больницу.