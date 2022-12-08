Мэрия Тамбова объяснила, зачем городские территории посыпали песком раньше, чем пошел снег

Горожане не поняли, зачем в преддверии снегопада город посыпали песком Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

На Тамбов надвигается снежный циклон. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько часов ожидается снегопад с метелью.

Чтобы непогода не застала врасплох пешеходов и водителей, городские службы приняли превентивные меры. Накануне ночью бригады «Дирекции городских дорог» начали посыпать тротуары песком, что вызвало некоторое удивление у тамбовчан.

Однако действия рабочих объясняются просто. Ранняя обработка пешеходных зон позволит не допустить их обледенения. Тем временем дорожники смогут сосредоточиться на уборке транспортных артерий. Это даст возможность избежать больших заторов и аварий на дорогах.

- Дорожные службы обращаются к тамбовчанам с просьбой быть внимательнее при передвижении по городу в непогоду и не бросать машины на дорогах, - говорят в администрации Тамбова. - Это сильно усложняет работу тем, кто делает наш город чище.