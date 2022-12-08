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НовостиОбщество8 декабря 2022 7:26

В Тамбове переименуют остановку «Автовокзал Тамбов» на ул. Киквидзе

Она получит название «Западная»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбове решили переименовать остановку, которая располагалась у автовокзала «Тамбов» на улице Киквидзе. Напомним, сам автовокзал прекратил функционировать несколько лет назад, а летом 2021 года собственник снес здание. Поэтому название расположенного рядом остановочного пункта стало неактуальным. Как следует из постановления городской администрации, он станет остановкой «Западная». В связи с этим руководству МБУ «Пассажирские перевозки» поручили внести изменения в сведения о городских маршрутах регулярных перевозок и перезаписать автоинформаторы, объявляющие остановки в салонах автобусов и троллейбусов.