На отлов бездомных собак в Тамбовской области за три года потратят 82 миллиона рублей

В Тамбовской области распределили субвенции из регионального бюджета, которые выделят городам и районам на отлов бездомных животных в ближайшие годы. Общая сумма затрат на эти цели составит 82 миллиона рублей. Самый большой транш получит столица региона. В 2022, 2023 и 2024 годах Тамбову выделяют по 7,5 миллионов рублей. 2,3 миллиона рублей ежегодно предоставят Мичуринску. В Тамбовском районе на отлов безнадзорных животных в этом году потратят 3,4 миллиона рублей, а в последующие два – по 2,6 миллиона рублей.

Несмотря на огромные траты, жители региона продолжают жаловаться на агрессивных бездомных собак, которые нападают на людей.