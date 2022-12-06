Тамбовчанин, только вышедший из колонии, расправился со случайным знакомым и снова отправится за решетку

С будущей жертвой мужчина познакомился прямо на вокзале Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В суде Мичуринска вынесли приговор 52-летнему жителю Тамбова, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На следствии и в суде установили, что после освобождения из мест лишения свободы мужчина возвращался из другого региона домой и на железнодорожном вокзале города Мичуринска ожидал поезда до Тамбова. Рано утром 16 марта текущего года в зале ожидания он познакомился с пенсионером и предложил ему вместе распить спиртное. Затем в ходе общения между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник несколько раз ударил пожилого мужчину по голове. 24 марта 85-летний пенсионер скончался в медицинском учреждении города Мичуринска. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - При этом ранее он уже более 15 лет провел в местах лишения свободы за совершение различных преступлений, в основном, за хищение чужого имущества.