В Тамбове установили почтовый ящик для писем Деду Морозу

Фото с сайта администрации Тамбовской области. Фото: Предоставлено "КП"

В Тамбове установили ящик для писем Деду Морозу. Он расположился в центральном почтовом отделении на Октябрьской, 1. Как сообщили в администрации области, жители региона могут отправить свое послание до 31 декабря.

Чтобы оно попало к главному волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Если юному отправителю потребуется помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

В 2021 году только в Великий Устюг Почта России доставила около 170 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых, еще несколько тысяч - в другие регионы.