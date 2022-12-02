В Притамбовье выявили трех жителей, которые самовольно подключились к водопроводу

Сотрудники службы безопасности, сбытового и технического блока водоканала регулярно проводят проверки по легальности подключения к сетям. На этот раз они отправились в микрорайон Слобода деревни Крутые Выселки Тамбовского района и выявили сразу троих жителей частного сектора, которые самовольно подключились к системе водоснабжения.

Как и положено по закону, они были отключены от ресурса. В результате, нарушители не только остались без воды, но и будут вынуждены заплатить ощутимый штраф – почти по 200 тысяч рублей.

Ещё порядка 60 пользователей находятся в зоне пристального внимания «РКС-Тамбов» – в ближайшее время к ним также выедут представители ресурсоснабжающей организации и проверят правомерность подключения к сетям.

- В случае, если контролёры обнаружат самовольное подключение и к водопроводу, и к канализации, минимальный штраф, который может грозить нарушителю, составит порядка 380 тысяч рублей, - напоминают в пресс-службе РКС-Тамбов.