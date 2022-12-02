Налоговая служба проведет выездной прием в Котовске

9 декабря в 10.00 в МФЦ Котовска будет работать "Мобильный офис" управления ФНС России по Тамбовской области.

На прием к специалистам смогут обратиться жители, не получившие налоговые уведомления за 2021 год или имеющие какие-либо вопросы по имущественным налогам. Желающих могут подключить к интернет сервису "Личный кабинет налогоплательщика".

Как подчеркнули в администрации города Котовска, обратиться в многофункциональный центр необходимо заблаговременно. Заявления сотрудники МФЦ будут собирать в течение недели до начала приема. Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (47541)4-80-20.