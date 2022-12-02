В Тамбовской области под машину попала 73-летняя женщина

Женщина переходила дорогу по "зебре" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 1 декабря в 15 часов 30 минут на 13 километре автодороги «Тамбов –Пенза» - Калаис - Шиновка – Кирсанов, которая проходит через Кирсанов на ул. Мира, 9А. 46-летний водитель «ВАЗ 21074» наехал на 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.