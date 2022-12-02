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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 6:29

Директора управляющей компании обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Руководитель присваивал себе деньги жильцов, уплаченные за коммуналку
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова установила, что одна из управляющих компаний задолжала ресурсопоставщикам более 5 млн рублей. Все потому, что средства, поступающие от жителей в уплату за коммунальные услуги, генеральный директор УК перечислял на другие цели, в том числе личные. Тогда как должен был направлять деньги на счета ресурсоснабжающих организаций.

Как рассказали в прокуратуре Октябрьского района города Тамбова, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.