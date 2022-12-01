В Мичуринске выявлен незаконный сброс жидких отходов

Сточные воды могут попасть в реку Каменку

В Мичуринске выявлен незаконный сброс жидких бытовых отходов в районе дома № 69 по улице Советской. В связи с этим решено произвести тампонирование канализационного колодца в районе дома № 50 по Советской. Это предотвратит попадание сточных вод в реку Каменку.

Сброс жидких бытовых отходов является нарушением санитарных норм и ряда законов. Поэтому вопрос находится под контролем городской прокуратуры.

- Ввиду отсутствия возможности определения незаконных врезок в данный трубопровод, уведомляем жителей домов, расположенных в районе от улицы Марии Белаховой до улицы Южной и от улицы Турбинной до улицы Советской о проведенных мероприятиях, - прокомментировали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска