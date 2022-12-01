В Тамбове из-за отравления угарным газом погибла 48-летняя женщина

ЧП произошло в доме с индивидуальным газовым отоплением

Рано утром 1 декабря в дежурную часть полиции позвонила женщина и сообщила о смерти 48-летней сестры, которая проживала вместе с ней в квартире дома по улице К. Маркса города Тамбова. Прибывшие по этому адресу сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело погибшей женщины, а также 41-летнюю хозяйку квартиры и ее 16-летнего сына практически в бессознательном состоянии. Пострадавших сразу госпитализировали в медицинские учреждения. Предварительно, врачи диагностировали у них признаки отравления угарным данным – в доме было оборудовано индивидуальное газовое отопление.

- Для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего в Су СКР по Тамбовской области организовано проведение процессуальной проверки, - рассказали в СУ СКР по региону. - Следователи и криминалисты СК, представители МЧС и газовой службы продолжают работу на месте происшествия.

Проверку по факту произошедшего ЧП проводят в прокуратуре Ленинского района города.

- Ведомство вместе с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.

Фото СУ СКР по региону и прокуратуры Тамбовской области