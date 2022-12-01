Двое жителей Котовска ради развлечения подожгли дачу

Один из поджигателей стал фигурантом уголовного дела Фото: УМВД по Тамбовской области

Котовские сотрудники уголовного розыска раскрыли поджог дачи. Как выяснилось, 22-летний житель Котовска и его друг забрались на заброшенную дачу и для развлечения решили поджечь старые матрасы. Огонь быстро перекинулся на само строение. Потушить дачу удалось только пожарным.

Дача сгорела почти полностью Фото: УМВД по Тамбовской области

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, полицейские нашли одного из поджигателей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.