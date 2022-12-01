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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 7:00

Двое жителей Котовска ради развлечения подожгли дачу

Огонь пришлось тушить пожарным
Марина МАКОВЛЕВА
Один из поджигателей стал фигурантом уголовного дела

Один из поджигателей стал фигурантом уголовного дела

Фото: УМВД по Тамбовской области

Котовские сотрудники уголовного розыска раскрыли поджог дачи. Как выяснилось, 22-летний житель Котовска и его друг забрались на заброшенную дачу и для развлечения решили поджечь старые матрасы. Огонь быстро перекинулся на само строение. Потушить дачу удалось только пожарным.

Дача сгорела почти полностью

Дача сгорела почти полностью

Фото: УМВД по Тамбовской области

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, полицейские нашли одного из поджигателей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.