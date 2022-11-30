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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:00

В Тулиновке расчистят русло реки Мошляйка

Проектная документация для проведения работ готова
Марина МАКОВЛЕВА
Красивые пейзажи портит загрязненное русло реки

Красивые пейзажи портит загрязненное русло реки

В 2023 году в Тамбовском районе будет вестись расчистка участка реки Мошляйка в селе Тулиновка. От ила и мусора планируется освободить более 500 м русла. Сейчас разработка проектной документации для работ уже завершена.

Как пояснили в администрации Тамбовского района, несколько лет назад река Мошляйка, являющаяся памятником природы, стала зарастать сине-зелеными водорослями. Это вредит местной экосистеме и портит вид излюбленного места для проведения выездных регистраций свадеб, фотосессий и отдыха тамбовчан.

Администрация Тамбовского района