В Тулиновке расчистят русло реки Мошляйка

Красивые пейзажи портит загрязненное русло реки

В 2023 году в Тамбовском районе будет вестись расчистка участка реки Мошляйка в селе Тулиновка. От ила и мусора планируется освободить более 500 м русла. Сейчас разработка проектной документации для работ уже завершена.

Как пояснили в администрации Тамбовского района, несколько лет назад река Мошляйка, являющаяся памятником природы, стала зарастать сине-зелеными водорослями. Это вредит местной экосистеме и портит вид излюбленного места для проведения выездных регистраций свадеб, фотосессий и отдыха тамбовчан.

Администрация Тамбовского района