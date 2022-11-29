Тамбовчанина будут судить за то, что он поджег свою сожительницу

В прокуратуре Тамбовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 36-летнего жителя села Селезни. Его обвиняют в истязании своей сожительницы.

Как установило следствие, нетрезвый мужчина поссорился со своей 46-летней возлюбленной. Разозлившись, он плеснул на одежду женщины легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее зажигалкой.

Женщина получила ожог лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 2-3 степени. Площадь ожога составила 32 % тела, женщина не только испытала боль, но и могла погибнуть.

Как пояснили в прокуратуре Тамбовского района, уголовное дело направлено прокурором в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчина может отправиться в тюрьму на 10 лет.