Мичуринцев приглашают на конкурс фотографий «Зимний город»

Мичуринцы смогут попробовать свои силы в конкурсе фотографии «Зимний город», организованном отделом по развитию туризма администрации наукограда в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Для участников представлены 3 номинации:

«Зимние забавы» - фотографии, отражающие яркие эмоции в контексте городских пейзажей зимой;

«Зима в городе» - фотографии городских пейзажей, памятников и скульптур, храмов, музеев, архитектурных сооружений, особенностей города для каждого жителя и путешественника в зимний период;

«Зимний пейзаж» - фотографии живописных уголков Мичуринска, где особенно приятно проводить время в зимний сезон (парки, скверы, лесопарки, набережная города).

- Для участия необходимо до 15 декабря ознакомиться с положением о конкурсе, заполнить заявку, приложить к ней от 1 до 3 фотографий по выбранной тематике, отправить материалы на адрес электронной почты: turist@g45.tambov.gov.ru или по адресу: г. Мичуринск, ул. Коммунистическая, 64, - сообщают в пресс-службе администрации наукограда.