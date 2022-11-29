Новый заместитель приступает к работе 29 ноября

В администрации Тамбовского района назначен новый первый замглавы. Им стал Константин Пудовкин, ранее возглавлявший отдел полиции №2 УМВД России по городу Тамбову.

Как пояснили в администрации Тамбовского района, новый руководитель в администрации района будет курировать ЖКХ, отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности, мобилизационную подготовку, муниципальные заказы, дорожное строительство и транспорт, а также работу организационного отдела.

Напомним, что Виктор Скрипка, ранее занимавший эту должность, перешел на работу в администрацию города Тамбова.

Фото администрации Тамбовского района