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НовостиОбщество29 ноября 2022 7:43

В администрации Тамбовского района назначен новый первый замглавы

Константин Пудовкин ранее возглавлял тамбовский отдел полиции № 2
Марина МАКОВЛЕВА
Новый заместитель приступает к работе 29 ноября

Новый заместитель приступает к работе 29 ноября

В администрации Тамбовского района назначен новый первый замглавы. Им стал Константин Пудовкин, ранее возглавлявший отдел полиции №2 УМВД России по городу Тамбову.

Как пояснили в администрации Тамбовского района, новый руководитель в администрации района будет курировать ЖКХ, отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности, мобилизационную подготовку, муниципальные заказы, дорожное строительство и транспорт, а также работу организационного отдела.

Напомним, что Виктор Скрипка, ранее занимавший эту должность, перешел на работу в администрацию города Тамбова.

Фото администрации Тамбовского района