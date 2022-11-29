В тамбовском министерстве образования и науки появились общественные советники

Всего советниками стали 6 человек

В министерстве образования и науки Тамбовской области теперь есть 6 советников. На общественных началах они будут помогать руководству оперативно решать проблемы, их идеи и советы будут учитывать при принятии решений.

В число советников вошли педагоги и воспитатели, чей опыт и заслуги уже были отмечены в регионе. Например, Андрей Баранов, учитель русского языка и литературы тамбовского лицея № 6, является победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» в 2022 году. Вера Яковлева, директор школы № 33 Тамбова, победила в региональном конкурсе «Лидер в образовании».

- Тамбовская область пошла по опыту министерства просвещения России, где советники на общественных началах работают уже второй год. Цель нововведения – эффективная реализация возложенных на Управление функций и привлечение к этой деятельности высококвалифицированных специалистов, - подчеркнули в региональном министерстве образования и науки.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области