В Тамбовском онкологическом диспансере заработал новый линейный ускоритель

Процедура стала более комфортна для пациентов

В радиотерапевтическое отделение Тамбовского областного онкологического диспансера поступил линейный ускоритель электронов. Персонал отделения прошел необходимое обучение и на процедуру уже отправился первый пациент.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Тамбовской области, аппарат туннельного типа позволяет реализовывать современные методики лучевой терапии. Его главная особенность - высокая пропускная способность. Процедура лечения составляет не более нескольких минут.

Медперсонал заранее прошел обучение

Прибор стоимостью 130 млн рублей был приобретен в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Тамбовской области».

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области