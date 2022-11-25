В Уварово асфальтируют проблемные участки улиц Почтовой и Интернациональной

Погода благоприятствует ремонтным работам

В Уварово на улице Почтовой началась укладка асфальта. На ремонт дороги выделено более 10 млн рублей. Часть Почтовой за улицей Большой Садовой была отсыпана щебнем.

На Интернациональной от дома 27 в сторону улицы Базарной также приступили к асфальтированию. Вместе с Интернациональной ремонтируются улица Красина, переулок Базарный, а также часть улицы Ленинской. Стоимость работ составляет более 16,4 млн рублей.

- Также продолжили асфальтировать тротуар по улице Большой Садовой. Работы были начаты до наступления снегопадов. Из-за неблагоприятных погодных условий был сделан перерыв. Сейчас, в отсутствие осадков и морозов, асфальтирование продолжилось, - рассказали в администрации города Уварово.

Фото администрации города Уварово