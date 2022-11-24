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НовостиОбщество24 ноября 2022 13:02

В Тамбовской области после вмешательства прокуратуры отремонтируют дорогу в селе Голынщина

Дело решилось в суде
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

По результатам проведенной Кирсановской межрайонной прокуратурой проверки по коллективному обращению жителей сельсовета установлен факт ненадлежащего содержания автомобильной дороги местного значения.

Установлено, что на всем протяжении автодороги по улице Новая Петровка в с. Голынщина Кирсановского района имеются многочисленные дефекты асфальтобетонного покрытия в виде выбоин и просадок, проезжая часть не соответствует ГОСТ.

- По данному факту прокурор обратился в суд с исковым заявлением, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения требования прокуратуры признаны обоснованными и удовлетворены. На администрацию Голынщинского сельсовета возложены обязанности в срок до 1 апреля 2023 года привести дорожное покрытие в нормативное состояние.