Тамбовские спортсмены завоевали восемь медалей на международном турнире по тхэквондо МФТ

В Ташкент съехались более 1600 спортсменов из 16 стран. Фото со страницы "Физическая культура и спорт Тамбовской области" в VK.

В Ташкент съехались более 1600 спортсменов из 16 стран. Тренерский штаб сборной России, в составе которой выступали и тамбовчане, на турнире в Ташкенте возглавил наш земляк Андрей Ким.

В активе тамбовских спортсменов восемь наград. Никита Родин и Константин Лавринов заняли первые места в своих весовых категориях, выполнив норматив на присвоение звания «Мастер спорта России международного класса».

Алексей Ким стал вторым в формальных упражнениях среди мужчин. Юниорки Софья Зотова, Юлия Горбаченок, Яна Баранова и Анастасия Черникова завоевали два золота - в командном туле и в командном спарринге. Также у Черниковой серебро в индивидуальном спарринге в весе до 57 кг.

Анастасия Ким в весе до 48 кг стала обладательницей серебряной медали в спарринге и заняла первое место в туле.

- Очень сильный состав участников был на турнире, - признал Андрей Ким. - С каждым годом уровень соревнований в Узбекистане всё выше и выше. Легких побед не было ни у кого. Очень хорошо выступили мужчины в спаррингах. В командном спарринге наша сборная встречалась с командой хозяев, которые стали пятыми на Кубке мира в этом году. Доволен результатами юниорок, соперничали с сильными командами из других стран. Международные старты - это не только соревнования в мастерстве, но и важно умение противостоять в моральном, психологическом плане сопернику. Все наши ребята отлично справились, и опытные спортсмены, и начинающие показали, что готовы выступать на высоком уровне.