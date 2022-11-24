Тамбовчане смогут посмотреть спектакли фестиваля «Виват, театр!» по Пушкинской карте

Зрители от 14 до 22 лет смогут посмотреть спектакли фестиваля «Виват, театр!», который уже завтра стартует в Тамбове, по Пушкинской карте бесплатно. В этом году задействованы все площадки Тамбовского молодежного театра — спектакли будут проходить и на главной сцене, и в камерном зале, также запланированы показы спектаклей в театральных студиях и школьных учебных театрах, на сцене тамбовского музыкально-педагогического института им. С.В.Рахманинова, в учебном театре Державинского университета.

- С января 2022 года номинал Пушкинской карты составляет 5 тысяч рублей, -напоминает пресс-служба администрации Тамбова.

С начала действия всероссийской программы ее участниками в Тамбове стали три муниципальных учреждения : КДЦ "Мир", Тамбовский молодежный театр, ДК «Знамя труда». В 2022 году по «Пушкинской карте» в них было продано около 3,7 тысяч билетов.