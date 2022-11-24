С 5 декабря на Тамбовщине будут усиленно контролировать леса

По данным управления лесами Тамбовской области, на территории лесного фонда региона в преддверии новогодних праздников будет усилена охрана хвойных деревьев (сосен и елей) от незаконных рубок. С 5 декабря лесные инспекторы совместно с представителями правоохранительных органов будут вести патрулирование по специально разработанным маршрутам. Кроме того, на местах предполагаемых незаконных вырубок будут установлены контрольные посты и организовано видеонаблюдение. Особое внимание лесоводы уделят охране зеленых зон вблизи муниципальных образований.

Управление лесами Тамбовской области напоминает, что с человека, незаконно срубившего сосну или ель, будет взыскан причинённый лесному фонду ущерб в размере 6712 рублей за каждое срубленное дерево. Стоит отметить, что уголовная ответственность за незаконную рубку наступает, если рубкой причинен ущерб свыше 5 тысяч рублей.

- Специалисты управления лесами области просят жителей и гостей региона соблюдать требования законодательства и не совершать противоправных действий, в том числе и на территории лесного фонда, - говорят в пресс-службе правительства Тамбовской области.

Напомним, что в областном центре ёлочные базары по различным адресам начнут работать с 15 декабря.

По возникающим вопросам можно позвонить по телефону круглосуточной «горячей линии» 8-800-100-94-00 или 01 (с мобильного телефона – 001). Телефон региональной диспетчерской службы: 8 (4752) 72-00-14.