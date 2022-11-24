Директором департамента туризма и молодежной политики Тамбовской области стала Ирина Чемерчева

Ирина Чемерчева Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

24 ноября стало известно, что директором департамента туризма и молодежной политики Правительства Тамбовской области стала Ирина Чемерчева.

- До назначения она руководила управлением устойчивого развития и корпоративных коммуникаций АО «Пигмент» и была инициатором развития на Тамбовщине промышленного туризма, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Ирина Чемерчева является финалистом конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей», обладателем различных всероссийских премий и конкурсов в сфере туризма.

Закончила Российскую академию музыки имени Гнесиных (музыковед, преподаватель, редактор) и ТГУ им Г.Р. Державина (юриспруденция), кандидат искусствоведения, доцент. Имеет опыт работы в сферах преподавания, государственного управления, культуры, менеджмента. Является автором научных работ.