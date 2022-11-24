В Тамбовской области под мобилизацию попал отец троих детей

К уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратилась жительница Мучкапского района, которая рассказала, что ее мужа призвали на службу в рамках частичной мобилизации. При этом семья воспитывает троих детей до 16 лет, а младшему ребенку сейчас всего 4 месяца. Женщина находится в декретном отпуске и с уходом мужа на службу семья лишилась единственного кормильца.

Напомним, согласно указанию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации мужчины, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, пользуются правом на получение отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Чтобы помочь семье, уполномоченный обратился в военную прокуратуру Тамбовского гарнизона и воинскую часть, с рекомендациями принять срочные меры для отмены решения о призыве мужчины на военную службу по мобилизации.

- Рекомендации уполномоченного были учтены, в связи с чем решение призывной комиссии Мучкапского района Тамбовской области о призыве на военную службу по мобилизации отменено, приказом командира воинской части супруг обратившейся женщины исключен из списков личного состава, - сообщили в аппарате регионального омбудсмена.