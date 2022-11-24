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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 8:27

В Тамбове во время пожара в пятиэтажке на ул. Н. Витры погиб мужчина

53-летний мужчина курил в постели
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пожар начался из-за сигареты

Пожар начался из-за сигареты

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Вечером 23 ноября в квартире на 2-м этаже пятиэтажного дома по ул. Н. Вирты в Тамбове произошел пожар, в результате которого погиб 53-летний хозяин жилища. Мужчина, который практически не мог самостоятельно передвигаться, курил в постели. Скорее всего это и стало причиной возникновения огня.

- По данному факту в СО по Октябрьскому району Тамбова СУ СКР по Тамбовской области начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.