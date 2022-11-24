У троих жителей Тамбовской области обнаружен наркотик

В Тамбовской области полицейские задержали двоих подозреваемых. У 23-летних молодых людей изъяли более 8 граммов наркотика N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело о хранении и распространении наркотиков.

Также в Мичуринске был задержан 45-летний местный житель, у которого также обнаружили 1 грамм N-метилэфедрона.

- Также сотрудниками наркоконтроля ведется работа по выявлению тайников-закладок, сделанных нарушителями закона. В Тамбове выявлен тайник-закладка с наркотическим средством "амфетамин", вес составил около 1 грамма, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.