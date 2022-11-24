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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:10

Судебный пристав незаконно списал пособия со счета тамбовчанки

Чтобы вернуть деньги, женщина обратилась в прокуратуру
Марина МАКОВЛЕВА

По просьбе тамбовчанки прокуратура Советского района города Тамбова проверила соблюдение законодательства об исполнительном производстве.

Судебный пристав-исполнитель списал со счета заявительницы 11 тысяч рублей. Однако эти средства являются социальными выплатами, а значит, на них не может быть обращено взыскание.

- Прокуратурой района в адрес УФССП России по Тамбовской области внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены, денежные средства возвращены на счет заявительницы, - пояснили в прокуратуре Советского района.