18 тамбовчан получили единовременную выплату при рождении ребенка

По данным управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, единовременную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого рожденного ребенка в Тамбовской области получили 18 тамбовчан. Эта мера соцподдержки предоставляется без применения критерия нуждаемости.

Обратиться за единовременной выплатой можно не позднее шести месяцев с даты рождения ребенка лично в учреждение социального обслуживания по месту жительства либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от места регистрации или места пребывания заявителя на территории области, а также посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.

- Условиями для предоставления единовременной выплаты являются рождение ребенка в период с 1 октября 2022 года до 31 декабря 2024 года включительно, а также совместное проживание родителя с ребенком, на которого назначается и выплачивается соцподдержка, на территории Тамбовской области, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Кроме того, необходима государственная регистрация рождения ребенка органами ЗАГС региона.