В Кирсанове задержали виновных в двух случаях избиения

В Кирсанове на улице Интернациональной трое местных жителей решили выпить как-то вечером. После горячительного между ними возникла ссора. Двое мужчин решили проучить третьего и избили его, сломав ребра. Полицейским удалось задержать виновников.

Также в Кирсанове на улице М. Горького 38-летний мужчина пришел в гости к знакомому. Рассердившись, он избил хозяина дома. Потерпевший обратился к врачу с ушибами и переломами.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного лица, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.