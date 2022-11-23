В Тамбовской области ремонтируют дорогу к селу Атманов Угол

В регионе ведется ремонт дороги Тамбов - Шацк - Сосновка - Староюрьево - Первомайский - Атманов Угол, протяженность которой составляет около 10 километров. Первый шестикилометровый участок уже отремонтировали. Сумма контракта составила 42,4 млн рублей. При этом изначально планировали отремонтировать участок в 4 километра, однако благодаря экономии на торгах удалось привести в порядок дополнительно еще почти 2 километра дороги.

На очереди оставшиеся 3,85 километра. Уже разработана проектно-сметная документация, согласно которой на проведение работ потребуется выделить 47,9 млн рублей. Администрация района направила бюджетную заявку на включение объекта в перечень работ на 2023 год в областную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства». Работы по второму этапу строительства дорог будут проведены в следующем году.

- Атманов Угол – одна из точек притяжения туристов из разных регионов России, - напоминают в пресс-службе правительства Тамбовской области. - Каждый год сюда приезжает много гостей, чтобы окунуться в атмосферу фестиваля старинных русских забав «Атмановские кулачки». В 2013 году «Атмановские кулачки» были внесены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России, а на днях они вошли в сотню объектов золотого фонда. Это стало известно во время презентации проекта «Антология народной культуры», которая состоялась в Санкт-Петербурге на международном форуме «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации».