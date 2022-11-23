В Тамбовской области управляющая компания полтора года работала без лицензии

В прокуратуре Сампурского района утвердили обвинительный акт по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управляющей компании, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).

Как следует из материалов уголовного дела, с января 2020 по май 2021 года руководитель УК ежемесячно получал от жителей многоквартирных домов деньги за оказание услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, и предоставление коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению. При этом лицензии на осуществление указанной деятельности у общества не имелось. В нарушение законодательства о лицензировании в сфере управления многоквартирными домами был извлечен доход в размере более 8 млн рублей.

- После вручения копии обвинительного акта уголовное дело направлено в Сампурский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.