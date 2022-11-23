В Тамбове задержали жителя Саранска, который участвовал в обмане пенсионеров

Тамбовские сотрудники уголовного розыска задержали на съемной квартире 23-летнего жителя Саранска. Молодого человека подозревают в серии фактов телефонного мошенничества. Установлена его причастность к трем преступлениям, жертвами которых стали тамбовские пенсионеры.

Задержанного курировал неизвестный, который звонил пенсионерам и требовал с них деньги. В противном случае, по его словам, их родственникам грозила тюрьма за смертельное ДТП. Молодой человек, в свою очередь, приезжал за деньгами в качестве курьера и переводил их на определенные банковские счета.

Всего у пенсионеров выманили около 500 тысяч рублей. Возбуждено 3 уголовных дела о мошенничестве.

- В ходе обыска в съемной квартире полицейские нашли часть похищенных сбережений пенсионеров, мобильный телефон, банковскую карту, другие улики, подтверждающие совершение преступной деятельности. Житель Саранска задержан, решается вопрос о его аресте, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.