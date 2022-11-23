В Тамбовской области в 2023 году построят 3 «умные» спортплощадки

На стратегической сессия Минспорта России с региональными руководителями, курирующими сферу физической культуры и спорта, которая прошла 18-19 ноября, первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров поручил регионам до конца 2022 года полностью закупить оборудование для «умных» спортивных площадок. В Тамбовской области 2023 году построят три такие площадки.

По федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») нацпроекта «Демография» их оборудуют в городах Уварово и Кирсанов, а также в поселке Сатинка Сампурского района. Проекты новых спортивных сооружений уже прошли экспертизу.

- Сейчас с учетом требований министерства идет закупка оборудования. Площадки будут введены в эксплуатацию до середины августа 2023 года, - сказала и.о. заместителя главы Тамбовской области Евгения Михалина.

На обустройство «умных» спортивных площадок из федерального бюджета выделено 78 миллионов рублей. Около 68 миллионов рублей на их строительство направят из бюджета Тамбовской области. Стоимость одной «умной» спортивной площадки — почти 49 миллионов рублей.

В ее состав входит мини-футбольное поле, беговые дорожки с полиуретановым покрытием, площадка с уличными тренажерами, раздевалки и трибуны на 100 мест. Первый такой объект появился в Тамбове в 2021 году.

«Умные» спортплощадки будут оснащены qr-кодами для проведения более качественного тренировочного процесса. При наведении на него камеры телефона можно просмотреть обучающее видео по правильному выполнению упражнений на конкретном тренажере. Кроме того, через специальное приложение можно будет оценить загруженность площадки в данный момент, не выходя из дома.