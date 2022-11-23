Тамбовская духовная семинария приглашает на день открытых дверей

27 ноября в 13:00 в Тамбовской духовной семинарии пройдет день открытых дверей. Посетить учебное заведение могут выпускники школ, колледжей и ВУЗов, старшеклассники. Гостям предстоит встретиться с педагогами, проректорами и студентами семинарии.

В программе встречи показ фильма о семинарии, рассказ о направлениях обучения, специальностях, условиях поступления и обучения, будущем трудоустройстве, а также экскурсия.

Место встречи: Тамбов, ул. М. Горького, д. 3 (корпус рядом с храмом Иоанна Предтечи на территории Казанского мужского монастыря).

- Вы можете пригласить на день открытых дверей в Тамбовскую духовную семинарию своих родных, близких и знакомых, - отмечают в Тамбовской епархии.