Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 6:29

Тамбовская духовная семинария приглашает на день открытых дверей

Педагоги и студенты расскажут гостям о направлениях обучения и будущем трудоустройстве
Марина МАКОВЛЕВА

27 ноября в 13:00 в Тамбовской духовной семинарии пройдет день открытых дверей. Посетить учебное заведение могут выпускники школ, колледжей и ВУЗов, старшеклассники. Гостям предстоит встретиться с педагогами, проректорами и студентами семинарии.

В программе встречи показ фильма о семинарии, рассказ о направлениях обучения, специальностях, условиях поступления и обучения, будущем трудоустройстве, а также экскурсия.

Место встречи: Тамбов, ул. М. Горького, д. 3 (корпус рядом с храмом Иоанна Предтечи на территории Казанского мужского монастыря).

- Вы можете пригласить на день открытых дверей в Тамбовскую духовную семинарию своих родных, близких и знакомых, - отмечают в Тамбовской епархии.