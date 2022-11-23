В Тамбовской областной детской больнице появилось современное оборудование для реабилитации детей

Благодаря реконструкции педиатрического корпуса Тамбовской областной детской клинической больницы врачи получили возможность проводить медицинскую реабилитацию детей после тяжелых заболеваний на уровне ведущих федеральных центров.

В новом отделении медицинской реабилитации сосредоточено почти 30 единиц современного оборудования. Два кабинета оборудованы роботизированной техникой с виртуальной реальностью. Пациентам доступен уникальный метод терапии – сухой иммерсии, который позволяет создать эффект полной расслабленности тела, сопоставимый с ощущениями невесомости. Кроме того, действуют два зала кинезиотерапии, зал аэробной нагрузки, кабинет антигравитационной разгрузки, комната нейросенсорной разгрузки. Помимо высокотехнологической помощи пациенты получают массаж, гидротерапию (жемчужные ванны), электро-свето- и теплолечение.

В структуре отделения появилась спелеокамера для детей с патологией органов дыхания, воздух в которой максимально приближен к воздуху природных соляных пещер. Нахождение в ней повышает уровень гемоглобина в крови и снижает интенсивность развития уже имеющихся болезней. В стандарт лечения входят занятия с психологом и логопедом.

Мощность отделения – 45 коек, из них 35 коек – круглосуточного стационара, 10 коек – дневного пребывания. В отделение госпитализируются дети с двух месяцев до 18 лет с различными нарушениями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматической системы. Для записи в отделение необходимо направление врача.

- Оборудование для отделения реабилитации закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение», который с этого года включает федеральную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». На приобретение оборудования было выделено 24,7 млн рублей, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области