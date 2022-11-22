В СКР подвели итоги 9 месяцев работы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание, на котором обсуждались итоги деятельности следственных подразделений СК России за 9 месяцев этого года. Отмечая положительные результаты работы, Александр Бастрыкин подчеркнул, что в анализируемом периоде расследовано почти 56 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, их удельный вес в числе расследованных преступлений вырос. Благодаря принятым мерам увеличилась доля дел, расследование по которым завершено в срок до двух месяцев. Кроме того, удельный вес погашенного ущерба на стадии следствия показал устойчивую тенденцию к росту. Его размер составил почти 238 миллиардов рублей, также на имущество обвиняемых наложен арест стоимостью более 108 миллиардов рублей. Глава ведомства обратил внимание руководителей следственных управлений СК России на значительный рост тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых мигрантами. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил принять комплекс мер по повышению раскрываемости таких преступлений. Кроме того, глава ведомства отметил важность устранения процессуальных нарушений при рассмотрении сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел экстремистской и террористической направленности. Далее ряд руководителей региональных следственных управлений выступили с докладами об итогах работы за 9 месяцев 2022 года.

- О результатах работы доложил и руководитель СУ СК России по Тамбовской области Александр Полшаков, - сообщает СУ СКР по региону. - В своем выступлении он озвучил анализ проведенной работы по различным направлениям деятельности, определив приоритетные векторы предстоящей работы, и обозначив причины и меры по устранению имеющихся недостатков.