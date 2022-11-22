Тамбовчанин отнял у школьника телефон

38-летняя тамбовчанка обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Неизвестный забрал у ее сына телефон стоимостью 11 000 рублей.

8-летний мальчик играл в телефон по дороге в школу. К нему подошел незнакомый мужчина и попросил позвонить, но второклассник отказал. Тогда злоумышленник выхватил сотовый из рук школьника и убежал. Придя домой, мальчик рассказал обо всем родителям.

Школьник сообщил приметы злоумышленника полицейским. Его адрес установили, подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний мужчина, ранее неоднократно судимый. Телефон он сдал перекупщикам на рынке.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело о грабеже. Виновный может отправиться в тюрьму на срок до 4 лет.