За неправильный вывоз крупногабаритных отходов тамбовчан ждет штраф

Нарушителей вычислили по номерам машин

Видеокамеры, установленные на шести контейнерных площадках Тамбова, зафиксировали нарушения.

На площадке по улице П. Осипенко из «Газели» выгрузили крупногабаритный строительный мусор, на иномарке привезли автомобильные покрышки. Тем временем отходы крупнее полуметра, включая старую мебель, рамы, бытовую технику, арматуру, необходимо вывозить на специальные площадки.

По видео установили номера машин нарушителей. Материалы направлены в административный комитет, а оттуда - в полицию.

- За несоблюдение законодательства в области охраны окружающей среды на физическое лицо может быть наложен штраф в размере от 10 до 15 тысяч, на должностное лицо - от 20 до 30 тысяч, на юридическое - от 30 до 50 тысяч рублей, - прокомментировали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова