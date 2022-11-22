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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 7:59

Покидая съемное жилье, тамбовчанин прихватил микроволновку и телевизор

Молодого человека будут судить за кражу
Марина МАКОВЛЕВА

Гражданские супруги снимали жилье в частном доме в деревне Красненькая. Они решили покинуть дом, но хозяйку в известность не поставили. Более того, 24-летний молодой человек забрал с собой микроволновую печь и телевизор, которые принадлежали хозяйке. Мужчина уверил супругу, что владелица вещей не возражает.

Телевизор тамбовчанин продал на Центральном рынке случайному прохожему, а деньги потратил на себя.

Хозяйка дома заметила пропажу вещей и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска нашли супружескую пару на новой съемной квартире. Микроволновка была найдена и изъята. Возбуждено уголовное дело о краже.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, молодой человек погасил причиненный ущерб. Однако суда ему избежать не удастся. Ранее тамбовчанин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.