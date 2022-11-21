В Тамбове вынесли обвинительный приговор экс-мэру Александру Боброву

Экс-мэр получил 4 года условно Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

21 ноября в Ленинском районном суде Тамбова вынесли приговор по уголовному делу в отношении экс-главы администрации города Александра Бобров и бывшего руководителя ООО «Бюро городского дизайна» Ильи Макарова, которых обвиняли в совершении крупного мошенничества.

В суде установили, что Александр Бобров с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, путём обмана и злоупотребления доверием подчинённых сотрудников, совместно с неустановленным лицом и Ильей Макаровым, который также использовал своё служебное положение, в период с 17 декабря 2010 по 13 октября 2015 похитил автомобиль LEXUS LS 460 и бюджетные городские деньги, которые были уплачены в качестве арендной платы за использование названного автомобиля.

- Суд признал Боброва виновным в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, с лишением права занимать должности муниципальной службы, которые относятся к высшей группе должностей на 2 года, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. – Макаров признан виновным в аналогичном преступлении. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.