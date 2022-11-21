За 9 месяцев текущего года тамбовчане пожаловались в Банк России 1281 раз. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост в значительной степени произошел за счет жалоб, связанных с санкционной тематикой. Традиционно большинство жалоб (531 шт.) жители региона оставили на деятельность кредитных организаций. Рост в сравнении с прошлым годом составил чуть больше 30%. Из них 31% посвящен потребительскому кредитованию.

В марте произошел заметный рост жалоб санкционной тематики. Тамбовчане жаловались на проблемы, связанные с предоставлением кредитных каникул, задавали вопросы о запрете на снятие вкладов в валюте.

Почти на 40% (до 365 шт.) выросло число жалоб на страховщиков. Надо отметить, что большинство этих жалоб, связанных, как правило, с неверным применением коэффициента бонус-малус, являются необоснованными. Таких заявлений поступило 246

Заметное снижение числа обращений произошло в сегменте микрофинансирования. Жалобы на МФО сократились более чем на 56%, до 137 штук. Тамбовчан волновали вопросы, связанные с реструктуризацией и рефинансированием микрозаймов.

39 жалоб поступило на субъектов рынка ценных бумаг, в основном по вопросам работы брокеров в условиях санкций.

- На мисселинг с января по сентябрь тамбовчане пожаловались 4 раза, - сообщает пресс-служба Отделения Тамбов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. – Тематикой таких жалоб остались некорректные продажи инвестиционного и накопительного страхования жизни. По итогам аналогичного периода прошлого года по данной тематике от жителей региона поступило 12 жалоб.