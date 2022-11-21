Тамбовчанка украла карту у спящего родственника и сняла с нее 138 тысяч рублей

36-летний житель Рассказовского района обнаружил пропажу с банковской карты 138 тысяч рублей. Мужчина заподозрил свою родственницу, которая бывала у него в гостях. После ее очередного визита у него как раз пропала карта.

Позже мужчина получил смс-сообщения о снятии со счета крупной суммы. Поначалу потерпевший пытался самостоятельно решить вопрос возврата денег, но безрезультатно. Пришлось обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения банкомата, где были сняты деньги. Это помогло установить, что средства забрала 34-летняя родственница потерпевшего. Женщина призналась, что присвоила карту, пока мужчина спал.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщина обещает вернуть все сбережения, как только представится такая возможность, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.